Em 2022 o logotipo do Marcas de Quem Decide será de uso gratuito somente para anunciantes e patrocinadores da edição deste ano. Se a sua empresa é anunciante, contate a nossa área Comercial pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (51) 3213.1333.

O manual técnico que você receberá tem por finalidade apresentar os padrões visuais do sistema de identidade visual do Marcas de Quem Decide. O respeito às determinações especificadas é imprescindível à construção e implantação da identidade visual proposta. A utilização da logomarca deve ser feita conforme a categoria na qual a sua marca ficou posicionada na pesquisa: MAIS LEMBRADAS, PREFERIDAS e MAIS LEMBRADAS E PREFERIDAS.

*Para as empresas não anunciantes na edição de 2022, entre em contato com nossa área Comercial para consultar os valores previstos para utilização do logotipo da pesquisa Marcas de Quem Decide em sua comunicação.