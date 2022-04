Farmácias assumem novo papel na atenção primária da saúde da população

Pedro Henrique Kappaun Brair

Presidente da Rede deFarmácias São João

Depois dos testes de Covid e da oferta das mais diversas vacinas, as farmácias passaram a investir em tecnologia



A pandemia da Covid-19 trouxe mudanças irreversíveis na área de saúde, especialmente ao varejo farmacêutico. Com cobertura vacinal da Covid entre as maiores do mundo e a publicação da portaria que estabelece o fim da Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (Espin) da Covid-19, a saúde dos brasileiros está entrando em um novo momento.

Nesse contexto, mais do que comercializar medicamentos e cosméticos, as farmácias estão inovando e buscando prestar serviços para se consolidarem como um Hub de Saúde, materializando-se como um ator de relevante contribuição na atenção primária em saúde dos brasileiros.

Depois dos testes de Covid e da oferta das mais diversas vacinas, as farmácias passaram a investir em tecnologia e trouxeram equipamentos de ponta e dispositivos portáteis de saúde para realizar exames conhecidos como testes laboratoriais remotos.

Esse avanço ressignificou o processo de triagem do diagnóstico de doenças devido à segurança e praticidade. Esse tipo de exame, realizado com a coleta em uma pequena amostra de sangue e resultados na hora, permite o rastreamento de diversas doenças relacionadas à tireoide, controle glicêmico de pacientes diabéticos pela hemoglobina glicada, triglicerídeos, colesterol total e frações LDL e HDL, dengue, zika, influenza, exame de sangue quantitativo de gravidez, entre outras.

Tudo isso realizados por farmacêuticos especialistas em seus consultórios dentro das farmácias.

Outro exame que tem despertado interesse dos clientes é análise corporal por bioimpedância, com uma balança especial, onde é possível ter informações sobre quantidade de líquido no corpo, massa magra e muscular, metabolismo basal, percentual de gordura total e o nível de gordura visceral (aquela gordura entre os órgãos e fator de risco para diversas doenças).

Esses novos tempos acenam com impactos relevantes na saúde e qualidade de vida das pessoas que podem buscar nas farmácias um estabelecimento de saúde para realizar ações de prevenção e também monitorar doenças crônicas com segurança e comodidade.

