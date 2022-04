Inovação para a sociedade e para o Brasil também precisam ser sustentáveis

Nelson Silveira

diretor de comunicações externas da GM Mercosul

Nos últimos tempos, houve um grande despertar da sociedade no sentido de compreender que todos fazemos parte de um mesmo todo. Somos parte de uma mesma comunidade e também de um mesmo ambiente e ecossistema. E isso faz toda a diferença quando pensamos na maneira em que conduzimos os negócios, especialmente na General Motors.

Desde sua fundação, em 1908, a GM investe em pesquisa e inovação para atender às demandas de seu público e ajudar na solução das questões da nossa sociedade. Houve um momento em que o principal objetivo era colaborar na locomoção de pessoas e objetos. Hoje em dia, quando falamos em mobilidade, falamos sobre questões mais complexas, que permeiam nosso dia a dia atribulado, que requerem soluções criativas, inovadoras, mas que também precisam ser sustentáveis. É preciso pensar no impacto de nossas atividades e produtos, pensar em opções que atendam não só às demandas mais diretas, mas que também estejam incluídas em um contexto de integração e conformidade com as melhores práticas de produção e em termos de impacto social e ambiental.

A única forma de unir todas essas pontas de maneira eficiente é por meio da inovação. De produtos, processos produtivos e na maneira como contribuímos para a sociedade. E a GM vem revolucionando o mercado por meio da eletrificação da mobilidade, que é nossa principal aposta para os próximos anos. Acreditamos que, por meio do carro elétrico, é possível não só reduzir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, mas melhorar a saúde nas cidades em que vivemos, reduzir a poluição sonora e, ainda, termos produtos de alta performance, eficientes, que podem ser carregados no conforto do seu lar e com baixa necessidade de manutenção. Estamos atentos às necessidades presentes para atuarmos nelas e trilharmos caminhos inovadores para o futuro. E acreditamos que o Brasil tem tudo para estar no circuito da mobilidade no futuro. Nossos investimentos no País estão firmes, principalmente no que diz respeito à modernização de nossas fábricas e lançamentos de nossos produtos. E também estamos convictos de que o Brasil pode ser um polo para o desenvolvimento e produção de carros elétricos, graças às condições que temos aqui, como minerais para produção de baterias, engenharia de ponta, parque industrial avançado e mercado consumidor em potencial. Para que isso se torne realidade, precisamos continuar inspirando não só nossos clientes, mas toda a cadeia de stakeholders envolvidos nesse processo. Estamos fazendo investimentos em inovação para que possamos avançar junto com nossa sociedade, atender novas necessidades e criarmos o futuro sustentável da mobilidade, incluindo os consumidores brasileiros nessa jornada. Com o tempo e as políticas públicas adequadas, podemos ter grandes perspectivas para a eletrificação no País.

Publicado em 28/04/2022.