O coletivo impulsiona o crescimento e contribui para a inovação

Irio Piva

Empresário e presidente da CDL Porto Alegre

O associativismo é uma das manifestações do coletivo e um atalho para o crescimento. Ele promove a comunidade e aumenta sua representatividade política, social e ambiental. Há décadas que o Rio Grande do Sul adota a cooperação em prol do seu desenvolvimento socialmente inclusivo. Doar-se para uma causa ou um segmento é uma forma de retribuir a boa colheita que a vida proporciona para muitos de nós. Quanto mais tempo se dedica, mais se conquista crescimento e sólidos relacionamentos. E, assim, um futuro melhor.

As empresas e entidades que têm desenvolvido este modelo de cooperação avançam juntas e também superam as crises unidas, fortalecendo os ecossistemas. O varejo, segmento base da CDL POA, surge fortalecido na jornada da superação da crise sanitária. Acreditamos que, apesar de a história da humanidade ter sido forjada também com egoísmo e ignorância, há infinitas atitudes e posturas no sentido da generosidade e do conhecimento, e por elas nos pautamos.

É justamente na coletividade que lapidamos e somos capazes de nos humanizar mais no sentido do reconhecimento do papel do outro em nossas vidas. Parece até um contrassenso tornar mais humano o ser humano, mas é sobre isso que trabalhamos todos os dias. E viver, a partir de empresas, instituições e associações, é um dos caminhos para transformar o mundo para melhor, buscando um desenvolvimento o mais equânime possível.

Além das suas associadas, a CDL POA une o Estado por meio da Rede de Entidades Parceiras, que são impulsionadas para atender às necessidades dos empresários locais. Porque, afinal, ampliando e potencializando negócios, as empresas alcançam maior competitividade para fazer frente ao sempre tão desafiador cenário socioeconômico. Com sólido know-how em gestão financeira, a rede está presente em mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul por meio de mais de 150 entidades parceiras, como CDLs, ACIs, CICs e Sindilojas. São cerca de 30 mil CNPJs atendidos, que se traduzem em milhares de empregos e famílias, cujo sustento vem dessas empresas.

Assim, dentro do seu espectro de abrangência, a CDL POA procura compartilhar sua inteligência e expertise em potencializar os negócios com o intuito de fortalecer o mercado gaúcho, contribuindo para a inovação e o crescimento. O coletivo tem motivado mais do que o indivíduo. E o propósito, às vezes, tem mais valor do que o próprio produto. E, no caso em especial do varejo, a experiência tem sido mais importante do que o canal.

Publicado em .