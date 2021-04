Evento online foi prestigiado RS afora





Bastidores da gravação do Marcas de Quem Decide 2021

CRÉDITO: /MARIANA ALVES/JC Bastidores da gravação do Marcas de Quem Decide 2021

O Marcas de Quem Decide - evento que, tradicionalmente, reúne as principais lideranças do Rio Grande do Sul e abre a agenda empresarial do Estado - teve de ser promovido de forma digital em 2021, devido à pandemia do coronavírus. Nem por isso foi menos prestigiado. Personalidades marcaram presença na transmissão feita pelo YouTube no dia 15 de abril.

Os resultados foram anunciados pelo diretor da Qualidata, Paulo Di Vicenzi; pelo diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero; e pelo colunista Ivan Mattos. As gravações ocorreram no Estúdio Cubo, em Porto Alegre, sob orientação da Storia Eventos e Projetos. "Foi uma edição desafiadora e cheia de oportunidades. Celebrar as marcas gaúchas em segurança, com a mesma alegria e emoção dos últimos 23 anos, era a nossa grande missão", diz Beatriz Moraes, sócia da Storia.

A pesquisa é a única que mede tanto a lembrança quanto a preferência de um público seleto: gestores de negócios e altos executivos do Rio Grande do Sul. Com isso, apresenta o panorama completo das marcas que estão na mente e no coração do público em 71 setores da economia e quatro categorias especiais (Proatividade na Pandemia, Grande Marca Gaúcha do Ano, Marca Gaúcha Ambiental e Marca Gaúcha Inovadora).

Uma das tradições das edições anteriores e presenciais do Marcas de Quem Decide, a foto de equipes e líderes de empresas premiadas, não ficou de fora. No lugar do backdrop, uma galeria online permitia que o público, em tempo real, produzisse suas fotos acompanhando o evento (confira entre as páginas 117 e 119).

A gerente de Marketing do JC, Stefania Tumelero, afirma que a renovação faz parte do desenvolvimento e, por isso, os ajustes foram realizados com muita positividade e trabalho em conjunto, focando em evidenciar a pesquisa, que é tão importante para o mercado gaúcho. Convidados e premiados integraram a transmissão por meio de vídeos.

"A audiência ultrapassou, com muita tranquilidade, o que seria a do evento presencial. Além disso, notamos que muitas pessoas que, em outros anos, não conseguiram assistir tiveram acesso ao evento completo. A cabine de fotos online e o chat ao vivo também fizeram toda a diferença em relação à interação dos espectadores", destaca Stefania sobre as novidades.

E uma das vantagens é que o evento pode ser revisto pelo link: www.jornaldocomercio.com/Marcas2021AoVivo.