Mais pontos para seis das 10 marcas mais lembradas

Analisando as 10 marcas que conquistaram os maiores índices de lembrança em seus respectivos setores de atuação, a pesquisa feita pela Qualidata revela que a maioria conseguiu melhorar sua pontuação, comparando com o resultado que conseguiram no levantamento anterior.

Uber passa para o topo dessa lista dos maiores índices de lembrança, agregando mais 2,6 pontos percentuais e subindo de 82,1% para 84,7%.

A Unimed, que aparecia na primeira posição neste ranking, agora fica em segundo. Ganhou mais 2,9 pontos percentuais e avançou de 76,9% para 79,8%.

Taurus, Gramado, Tramontina e Coca-Cola também chegam com resultados mais altos que os verificados no levantamento anterior.

Entre as 10 marcas com os maiores índices de lembrança, quem teve a sua pontuação reduzida mais expressivamente foi a Panvel, que baixou 8,7 pontos percentuais, oscilando de 66% para 57,3% como marca mais lembrada em farmácia.

A Coca-Cola também perdeu 4,5 pontos percentuais, baixando de 57,6% para 58% na primeira posição de lembrança.

Sicredi, Cia Zaffari e Theatro São Pedro foram outras marcas que viram suas pontuações diminuírem no comparativo com os seus próprios números alcançados em 2020.

Tramontina e Coca-Cola são as duas marcas que não estavam no rol das 10 mais lembradas na edição anterior e que agora fazem parte dessa lista.

Publicado em .