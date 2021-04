Como a Qualidata faz a pesquisa Marcas de Quem Decide

O detalhamento dos números de todos os setores pode ser acessado no site qualidata.org. Os relatórios completos mostram a lista das marcas citadas em cada setor, os resultados obtidos em cada região do Estado e o perfil dos entrevistados que citaram as marcas. Trata-se de um verdadeiro mapa estratégico para quem precisa tomar decisões na gestão de negócios.

Marcas de Quem Decide é um projeto criado pela Qualidata Pesquisas de Mercado em 1999, divulgado anualmente em parceria com o Jornal do Comércio. Desde o início, inovou na avaliação das marcas ao investigar, simultaneamente, os índices de lembrança e preferência, junto a um público economicamente qualificado, tomador de decisões e formador de opinião.

Para chegar aos resultados desta edição, os pesquisadores da Qualidata ouviram 262 pessoas, sendo 55% proprietários ou sócios de empresas, 34% executivos ocupando cargos de direção e 11% de profissionais liberais.

Dos entrevistados, 15,5% atuam no setor da Indústria; 69,5%, no Comércio; e 16%, em Serviços. Dos pesquisados, 42% são gestores em empresas de grande porte; 10,7%, em empresas de porte médio; e 47,3%, em empresas de pequeno porte.

As entrevistas, feitas por telefone e com respostas espontâneas, alcançaram todos os principais municípios do Estado, com participação no PIB gaúcho igual ou superior a 0,5%. Dessa forma, a pesquisa da Qualidata abrange todo o Rio Grande do Sul por meio de uma divisão em sete regiões geográficas (mapa ao lado).

Adotando metodologia apropriada para esse tipo de estudo, a pesquisa Marcas de Quem Decide tem um intervalo de confiança de 95%. Isso significa que se o mesmo levantamento fosse realizado simultaneamente 100 vezes, em 95 dos casos os resultados estariam em conformidade com os parâmetros estatísticos estabelecidos.

Os dados que dão origem aos resultados desta edição foram coletados no período de novembro de 2020 a janeiro de 2021.

A parte técnica deste trabalho e as análises dos conteúdos apresentados são responsabilidade do diretor da Qualidata, Paulo Di vicenzi, pesquisador, consultor de marketing e especialista na gestão de marcas e imagem corporativa.

Relembrando: os resultados completos e detalhados de todos os setores pesquisados nesta edição e em anos anteriores podem ser acessados no site qualidata.org.

Publicado em 26/04/2021.