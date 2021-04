Ibis compartilha com Lagheto o primeiro lugar

Hotel foi um dos setores em que a pesquisa feita pela Qualidata identificou grandes mudanças de posições entre as marcas que estão entre os cinco primeiros lugares. Começando pela lembrança, na qual Ibis recupera quase 6 pontos percentuais e volta ao topo da lista, com 18,7%. A Rede Plaza São Rafael perde pontos, mas ainda assim fica na segunda posição entre as mais lembradas, com 8%.

Na preferência, a marca Lagheto também diminuiu sua pontuação, mas conseguiu sustentar o primeiro lugar, com 12,2%. Quem sobe para o segundo lugar entre as preferidas é Ibis, com 11,8%. Sheraton fica na terceira posição da preferência, com 6,1%.

Publicado em .