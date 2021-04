Pucrs e Unisinos ganham pontos na liderança

Na avaliação de Ensino a Distância (EaD), a pesquisa feita pela Qualidata revela que a liderança do setor, pelo segundo ano consecutivo, continua sendo dividida entre as marcas Pucrs e Unisinos. Ambas ganharam pontos na avaliação da lembrança, permanecendo na frente a Pucrs, com 11,5%, seguida de muito perto pela Unisinos, que marcou 10,7%. No lado da preferência, a Unisinos mantém a dianteira, subindo para 12,2%, menos de 1 ponto percentual à frente da Pucrs, que aumentou para 11,5%.

Outra divisão nesse setor é verificada na terceira posição. Quem ocupa esse lugar na lembrança é a Anhanguera (6,9%), enquanto na preferência é a Unopar (4,6%).

Publicado em 26/04/2021.