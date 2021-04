BMW e Mercedes-Benz aumentam pontuação

A liderança em Carro Importado continua sendo dividida entre as marcas BMW e Mercedes-Benz. A novidade revelada pela pesquisa feita pela Qualidata é que ambas as marcas cresceram praticamente juntas entre as mais lembradas. A BMW subiu para 19,8%, mantendo o primeiro lugar nesse quesito, e a Mercedes-Benz avançou para 19,1%, mantendo-se bem perto do topo da lista.

Na avaliação da preferência, o quadro ficou ainda mais favorável para a Mercedes-Benz. Subiu para 25,2% e abriu mais de 11 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo lugar da BMW, que recebeu 13,7% das indicações. A Toyota segue na terceira posição entre as mais lembradas e preferidas.

Publicado em 26/04/2021.