Avaliação inédita valoriza as marcas que melhor atuaram no novo cenário

Um ano muito difícil e desafiador. Esse talvez possa ser o resumo em uma frase do que foi 2020 para muitas organizações e para as pessoas que fazem parte delas. A pandemia chegou implacável, obrigando as pessoas em geral e os gestores em especial a encontrarem soluções urgentes para mitigar os estragos, até agora muito difíceis de medir ou estimar. A única certeza é que são necessárias ações rápidas, atitude típica de quem é proativo.

Proatividade na Pandemia é um setor excepcional incluído nesta edição do projeto Marcas de Quem Decide, com o propósito de identificar marcas e organizações que tenham sido percebidas como bons exemplos por implementarem ações adequadas ou possíveis no enfrentamento dos problemas causados pela Covid-19.

A Cia Zaffari aparece em primeiro lugar nesse contexto, sendo a mais lembrada por 10,3% dos entrevistados e apontada como a preferida por 8,8%.

Na segunda posição, a rede Hospital Unimed recebeu 5,7% na lembrança e a Gerdau marcou os mesmos 5,7% na preferência. As duas marcas invertem suas posições na ocupação do terceiro lugar, com Gerdau e Hospital Unimed marcando igualmente 5,3%.

Tramontina, Randon, Hospital Moinhos de Vento, Farmácias São João, Hospital São Vicente de Paulo, Panvel. Shopping Total, Hospital São Lucas da Pucrs, Sicredi e Marcopolo completam a lista das 10 marcas mais lembradas e preferidas, percebidas pelo público pesquisado pela Qualidata como bons exemplos de Proatividade na Pandemia.

Publicado em 26/04/2021.