Anchieta desempata na preferência e continua em primeiro lugar

Os novos resultados trazidos revelam a mesma ordem de classificação das cinco primeiras colocadas nos dois quesitos: Colégio Anchieta, Rede Marista, Rede Sinodal, Colégio Farroupilha e Rede La Salle. O Colégio Anchieta, pelo segundo ano consecutivo, está no topo das instituições de Ensino Médio mais lembradas e preferidas pelo público ouvido, com respectivos 20,5%, e 16,6%.

Igualmente pela segunda vez, a Rede Marista ocupa a vice-liderança nos dois lados. Com 1 décimo de ponto percentual a mais do que no ano passado, totaliza 14,6% na lembrança. Na preferência, repete os 14,2%. O terceiro lugar fica com a Rede Sinodal, que praticamente dobra suas indicações na lembrança, passando para 11,9%, e sobe para 13,9% na preferência.





Publicado em .