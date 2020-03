O que rolou





CRÉDITO: /CLAITON DORNELLES/JC Prêmo Marcas de Quem Decide 2020 na foto: Músicos da Calamares no palco

Mauro Belo Schneider

No embalo

Todo mundo saiu elogiando a atração musical desta edição do Marcas. Os integrantes da banda Calamares empolgaram a plateia na abertura do evento e durante a entrega dos certificados.

Coronavírus

Pegou todo mundo de surpresa, durante o Marcas, a informação de que um caso de coronavírus havia sido confirmado no Rio Grande do Sul. O CEO do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, presente na cerimônia, contou que esteve reunido com ministro da Saúde em Brasília, na segunda-feira, e comentou o assunto. "É um tema muito preocupante, não aconselho as pessoas a banalizarem. A mortalidade é baixa, mas o impacto na quantidade de pessoas é elevado. O Moinhos está preparado, junto com o ministério e outras instituições, para que o Brasil consiga se proteger de forma mais adequada."

PIB reunido

A brincadeira estava na boca dos participantes: o Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul se reuniu por conta do Marcas. Embora a informação tenha sido, inclusive, dita no palco com risos, é uma verdade. As empresas que movem o Estado estavam todas representadas no Teatro do Sesi.

A pesquisa

Foram entrevistados, neste ano, 324 gestores para a realização da pesquisa executada pela Qualidata. O mais curioso é que cada conversa por telefone pode levar até uma hora e meia.

Os números

A análise dos resultados, que será divulgada em caderno especial no dia 31 de março, conta com 740 gráficos estatísticos.