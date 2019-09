Nova loja da Saraiva já está atendendo no Centro Histórico de Porto Alegre

Está operando desde o última dia 17 de setembro a nova loja da Saraiva na Capital gaúcha. Localizada no Centro Histórico (Rua dos Andradas, 1645), a unidade possuiu 200 metros quadrados e mais de 90 mil títulos, incluindo - além de livros - produtos das áreas de papelaria, telefonia, tecnologia, música e filmes. O espaço inclui uma estante especial, batizada de Páginas do Rio Grande, trazendo obras de autores locais. Na área de tecnologia, a loja tem uma área de games onde o público poderá testar os produtos. A Saraiva ainda informa que, a partir da última semana de setembro, a unidade contará com a já tradicional contação de história infantil da Saraiva, a Hora da Criança. A loja foi aberta após fechamento de uma unidade da Saraiva na mesma rua, no número 1.276, algumas semanas antes.