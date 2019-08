Os direitos humanos em um mundo em transformação

A pessoa mais jovem a receber o Nobel da Paz é a homenageada da capa da última edição especial da série sobre direitos humanos do Jornal da Lei. Uma mulher paquistanesa que sobreviveu a uma tentativa de assassinato – foi alvejada pelo grupo Talibã com três disparos em outubro de 2012, quando tinha 15 anos – e se tornou um símbolo da resistência à opressão contra as mulheres, da luta pelos direitos das crianças e da defesa da educação como força transformadora. Hoje, Malala Yousafzai é uma voz global e uma respeitada ativista dos direitos humanos.

O planeta, hoje, é diferente daquele de 1948, quando a Declaração Universal foi apresentada. Éramos 2,5 bilhões de pessoas, falávamos via telefone, carta e telegrama, e EUA e União Soviética começavam a ditar os rumos da geopolítica internacional. Atualmente, somos 7,7 bilhões, estamos permanentemente conectados, e a bipolaridade sucumbiu à globalização. Assim, em um cenário diverso, os direitos humanos se veem em um momento de inflexão. Na última edição especial sobre o tema, o Jornal da Lei aborda essas transformações, o Brasil atual e como a educação pode contribuir para a formação de uma sociedade mais igualitária.

