Representação poética

O sarau Sopapo poético e a Associação Negra de Cultura prestam uma homenagem ao poeta e escritor Oliveira Silveira com o lançamento da segunda edição do livro Poemas sobre Palmares, que conta versão em audiobook realizada pelo Sopapo. O evento acontece hoje, às 19h30min, na CMET Paulo Freire (Santa Terezinha, 572). O livro custa R$ 30,00, e a entrada no evento é gratuita.

Obra escrita entre 1972 e 1987, Poemas sobre Palmares propõe uma reflexão histórica por meio de versos que são recheados de metáforas e simbolismos. O grupo Palmarinos ficou encarregado de executar a leitura dramática para audiobook.