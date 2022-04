Renner e Suvinil lideram com números bem parecidos

Com resultados muito próximos aos do estudo anterior, Renner e Sivinil seguem dividindo a liderança do setor de Tinta Predial. Renner mantém o primeiro lugar enquanto marca mais lembrada, com um pequeno acréscimo de 0,5 ponto percentual, totalizando 45,0%. A Suvinil praticamente repete o índice e continua liderando entre as marcas preferidas, com 40,5%.

Os segundo e terceiro lugares também não sofreram grandes alterações de índices nessa 24ª edição do projeto Marcas de Quem Decide. A segunda posição está dividida igualmente pela Suvinil, que marca 32,1% na lembrança, e pela Renner, que subiu pouco mais de 2 pontos percentuais e agora marca 32,5% na preferência. Killing ocupa a terceira posição com pontuação maior: passou de 8,0% para 10,6% na lembrança e de 7,6% para 8,6% na preferência.