Aurora volta a crescer na lembrança e divide liderança com Miolo

Após perder duas posições e ficar atrás da Salton e da Miolo na pesquisa anterior da Qualidata, Aurora volta a apresentar crescimento expressivo na lembrança e retoma a dianteira, agora com 17,9%. O novo resultado deixa para trás a Miolo, com 17,2%, e a Salton, com 11,3%, que ocupam respectivamente segundo e terceiro lugares.

Na preferência, Miolo segue em primeiro lugar, com 14,6%, e Salton em segundo, com 11,3%. Aurora também ganha pontos importantes nesse quesito e sobe para a terceira posição: são 4,4 pontos percentuais acrescidos aos seus então 6,9%, o que totaliza 9,3% das indicações.

Com esse desempenho, Aurora passa à frente da Casa Valduga (8,6%) e volta a ter sua linha de evolução nas pesquisas mostrada no gráfico.