Vivo recupera pontos como marca preferida na categoria de conectividade

Houve uma mudança de rótulo neste setor, e Conectividade, por ser mais abrangente, passa a ser a expressão adotada, substituindo a utilizada anteriormente: Telefonia Móvel.

A Vivo permanece como marca líder entre as operadoras de telecomunicação, marcando 55,7% no primeiro lugar de lembrança e subindo para 61,8% no topo da lista das preferidas, mais de 6 pontos percentuais acima do resultado obtido na pesquisa anterior da Qualidata.

A segunda posição nos dois quesitos do estudo continua com a Claro, com 32,1% na lembrança e 29% na preferência. A Oi permanece em terceiro lugar, agora com 5,3% entre as mais lembradas e 3,1% de preferência.