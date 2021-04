Verdes Vales e Agrofel lideram novo setor

A inclusão de Concessionária de Máquinas Agrícolas é a primeira novidade desta 23ª edição do projeto Marcas de Quem Decide. E os primeiros números levantados pela Qualidata mostram a liderança dividida entre duas marcas. Verdes Vales aparece em primeiro lugar como a mais lembrada, com 9,2%, e surge numericamente empatada com a Agrofel na preferência, ambas recebendo 8,8% das indicações do público pesquisado no Estado.

A Agrofel ocupa o segundo lugar da lembrança, com 8,4%, enquanto na preferência quem está nessa posição é a Super Tratores. Dos entrevistados, 68,7% não lembraram de nenhum nome nesse setor.