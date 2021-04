Pontuação maior reforça liderança da Ipiranga

A pesquisa realizada pela Qualidata mostra que a Ipiranga voltou a ganhar novos pontos como marca líder em Combustíveis. Subiu de 52,2% para 55,7% na lembrança e cresceu de 51,9% para 55% na avaliação da preferência. Esses números confirmam a posição de marca dominante da Ipiranga no setor. Os resultados obtidos são maiores que a soma de todas as demais marcas citadas nesta edição. A vantagem sobre as outras marcas chega a quase 14 pontos percentuais na lembrança e passa de 12 pontos percentuais na preferência.

A BR Petrobras agora ocupa o segundo lugar nos dois lados da pesquisa, com 22,1% na lembrança e 28,2% na preferência.