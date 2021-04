Sogipa e União voltam a dividir o primeiro lugar

Por menos de meio ponto percentual, a liderança em Clube Social está novamente dividida entre duas marcas. A pesquisa feita pela Qualidata revela essa mudança na avaliação do nível de lembrança, em que 19,8% foram registrados para a Sogipa e 19,5% para o Grêmio Náutico União.

Na investigação da preferência, o União continua na frente, apresentando crescimento em sua pontuação pelo segundo ano consecutivo, chegando agora a 24,4%. A Sogipa também ganhou pontos entre as preferidas, mantendo a segunda colocação, com 14,5%.

O Leopoldina Juvenil permanece no terceiro lugar, marcando 8,4% entre as mais lembradas e 6,1% entre as preferidas.