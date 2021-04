Safeweb e Certisign invertem posições

Permanece bastante acirrada a disputa entre duas marcas pela liderança no setor de Certificação Digital. A novidade revelada pela pesquisa da Qualidata é que essas duas marcas continuam na frente, porém, invertendo suas posições na lembrança e na preferência. A Safeweb volta ao primeiro lugar entre as mais lembradas, com 15,6%, ficando a Certisign na segunda posição, com 14,1%.

As marcas também trocam de posições na preferência. Aqui é a Certisign que retorna ao topo da lista, com 16%, e a Safeweb volta ao segundo posto, com 13%.

Entre os gestores de negócios pesquisados pela Qualidata, 57,3% não conseguiram lembrar de nenhuma marca desse setor.