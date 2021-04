Isabela continua na frente, e Zezé cresce

A Isabela permanece desfrutando da sua confortável posição de líder do setor, apresentando uma variação bem pequena nos seus números, na comparação com os obtidos na pesquisa anterior da Qualidata. Marcou 36,3% na lembrança e avançou pouco mais de 1 ponto percentual na preferência, chegando a 31,3% das indicações.

Destaque para o expressivo crescimento apresentado pela marca Zezé nos dois lados da pesquisa, que saltou de 11,7% para 23,7% na lembrança e chegou a 22,1% entre as preferidas, mantendo a segunda posição em ambos os quesitos. O terceiro lugar passa a ser dividido entre a Orquídea, com 5% na lembrança, e a Bauducco, com 6,1% na preferência.