Banco do Brasil e Itaú Unibanco ficam na frente

A pesquisa realizada pela Qualidata mostra que foi alterada a liderança entre as marcas de Banco. Foi desfeito o empate que havia sido constatado no levantamento anterior, entre Banco do Brasil e Bradesco, como marcas mais lembradas. O Banco do Brasil agora ocupa o primeiro lugar isolado nesse quesito, subindo para 19,1%. Na segunda posição de lembrança fica o Banrisul, que cresceu para 16,8%.

A maior mudança foi verificada na preferência, em que o Itaú Unibanco é quem chega na frente, aumentando sua pontuação para 19,8%. O Banco do Brasil sobe para a segunda posição entre as marcas preferidas, recebendo 16% das indicações.