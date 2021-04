Nubank lidera ganhando pontos na lembrança

Este setor foi incluído no projeto Marcas de Quem Decide em 2019. Desde a primeira pesquisa feita pela Qualidata, a liderança em Banco Digital vem sendo ocupada pela marca Nubank. Agora, subindo para 36,6% como a marca mais lembrada e marcando 32,8% na primeira posição de preferência, o Nubank reafirma sua posição privilegiada de marca dominante no setor. Os seus resultados estão acima da soma de todas as outras marcas citadas, vantagem que passa de 21 pontos percentuais na lembrança e fica em exatos 16 pontos percentuais na preferência.

Agibank, com 5,7% na lembrança, e Inter, com 6,1% na preferência, passam a dividir o segundo lugar na pesquisa da Qualidata.