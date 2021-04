Novos números reafirmam vantagem da Taurus

Este é o segundo levantamento que avalia Arma de Fogo no projeto Marcas de Quem Decide. Os resultados da segunda rodada da pesquisa feita pela Qualidata comprovam a liderança isolada e expressiva da Taurus, que subiu para 64,1% como a primeira marca mais lembrada espontaneamente e avançou para 57,6% como a preferida em uma situação de compra pelos gestores de negócios entrevistados.

A Rossi permanece na segunda posição nos dois lados da pesquisa, com 11,5% na lembrança e 9,2% na preferência. Boito, com 1,9% entre as mais lembradas, e Glock, com 4,6% entre as preferidas, dividem a terceira posição neste segundo levantamento.