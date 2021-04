Uber sobe na memória e na hora da escolha

O terceiro levantamento feito pela Qualidata em Aplicativo de Transporte Privado confirma a liderança absoluta e isolada da marca Uber. Mantendo um crescimento continuado, passou de 82,1% para 84,7% como a mais lembrada e avançou de 74,1% para 84,7% entre as preferidas dos gestores gaúchos pesquisados.

Esses resultados colocam a Uber no topo da lista das marcas dominantes em todas as categorias avaliadas pela Qualidata. Seus números são quase 75 pontos percentuais maiores que a soma de todas as outras lembradas, chegando a 78,6 pontos percentuais essa vantagem sobre as demais marcas somadas na preferência.