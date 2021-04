Sebrae mantém liderança somando pontos

O Sebrae reconquistou alguns dos pontos que havia perdido no levantamento anterior, mantendo sua posição isolada como líder em Apoio ao Empreendedor. Os últimos resultados da pesquisa feita pela Qualidata mostram o Sebrae subindo de 29% para 32,8% como marca mais lembrada. Na preferência, o crescimento foi de quase três pontos percentuais, passando de 29,3% para 32,2%.

O segundo lugar desse setor agora está dividido entre Tecnopuc, com 4,6% entre as marcas mais lembradas, e Senac, com 4,2% entre as preferidas. As mesmas marcas invertem suas posições na disputa pelo terceiro lugar: Senac (3,4%) e Tecnopuc (3,8%).