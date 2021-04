Randon passa a ser a mais lembrada, e Marcopolo salta para a preferência

Mudou bastante o cenário de disputa pela liderança em Marca Gaúcha Inovadora. É isso que revelam os mais recentes números da pesquisa feita pela Qualidata.

Quem aparece na ponta como a marca mais lembrada é a Randon, com 8,8%, seguida de perto pela Marcopolo, que marcou 8,4%.

Na preferência, a Marcopolo deu um enorme salto, passando de 3,4% para 10,7% e tornando-se a nova ocupante do primeiro lugar neste quesito. A Randon, que ocupou, no levantamento anterior, a primeira posição entre as mais lembradas, fica na segunda colocação, com 6,1%.

Quem passa para o terceiro lugar nos dois lados da pesquisa é a Tramontina, com 4,6% tanto na lembrança quanto na preferência.

Lojas Renner, com 3,8%, e Melnick, com 2,7%, completam a relação dos cinco primeiros lugares de marcas mais lembradas nesse setor. Na preferência, essa lista é fechada com Lojas Renner (3,8%) e Tecnopuc (3,4%).

Um total de 36 nomes de empresas foram citados pelos entrevistados como Marca Gaúcha Inovadora. E 40,5% deles não conseguiram lembrar de nenhum nome de empresa, sendo que 41,2% disseram não ter uma marca que pudesse ser classificada como preferida nessa categoria.