Liderança permanece dividida entre Gerdau e Tramontina

Pelo terceiro ano consecutivo, as marcas Gerdau e Tramontina aparecem ocupando os primeiros lugares de cada quesito da pesquisa feita pela Qualidata, disputando a liderança como Grande Marca Gaúcha do Ano.

A Gerdau interrompeu sua trajetória de queda na pontuação como marca mais lembrada, subindo de 14,8% para 18,3%. A Tramontina também cresceu na lembrança, de 13,6% para 15,6%, continuando na segunda posição nesse lado da pesquisa.

Randon (8%), Cia Zaffari (7,6%) e Lojas Renner (5,7%) completam as cinco primeiras posições entre as mais lembradas como Grande Marca Gaúcha do Ano.

Na avaliação da preferência, a Tramontina sustenta o primeiro lugar pelo terceiro ano seguido, evoluindo de 16,4% para 17,6%. Menos de dois pontos percentuais atrás continua a Gerdau como a segunda marca preferida, recebendo 16% das indicações do público pesquisado pela Qualidata.

Completam a lista dos cinco primeiros lugares em preferência as marcas Randon, com 8,4%; Cia Zaffari, com 7,6%; e Grupo RBS, com 6,1%.

Marcopolo, Panvel, Fruki, Sicredi, Pucrs, Banrisul e Unimed também compõem a relação das 10 primeiras posições como marcas mais lembradas e preferidas em Grande Marca Gaúcha do Ano.