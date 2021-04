Primeiro lugar passa a ser compartilhado entre CMPC e Braskem

A pesquisa feita pela Qualidata revela uma mudança na disputa pela liderança em Marca Gaúcha Ambiental.

Na lembrança, apesar de ter perdido pontos, a CMPC continua na frente, defendendo o primeiro lugar com 6,9%. A Braskem quase dobrou a sua pontuação como a segunda marca mais lembrada, passando de 3,1% para 6,1%. Quem sobe para a terceira posição de lembrança é a Marcopolo, avançando de 1,2% para 3,1%. Tramontina (2,7%) e Gerdau (2,3%) completam a lista dos cinco primeiros lugares como as mais lembradas em Marca Gaúcha Ambiental.

A novidade identificada pela pesquisa da Qualidata está no lado da preferência, em que o primeiro lugar agora é ocupado pela Braskem, que ganhou pontos e foi a 6,1%. A CMPC fica na segunda posição entre as preferidas, recebendo 5,3% das indicações do público pesquisado.

A Gerdau subiu da quinta para a terceira posição de preferência, aumentando sua pontuação de 1,2% para 2,7%. Fechando a relação das cinco preferidas em Marca Gaúcha Ambiental estão Randon, com 2,3%, e Fruki, com 1,9%. Curioso é o alto nível de desconhecimento de marcas por parte dos entrevistados neste setor. A proporção daqueles que não conseguiram lembrar de nenhuma Marca Ambiental chega a 64,9%.