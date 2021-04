Setores especiais e um excepcional em 2021

Além dos três setores especiais e já tradicionais do projeto Marcas de Quem Decide, nesta edição foi incluído mais um, rotulado como excepcional pelo seu foco de avaliação: Proatividade na Pandemia. Trata-se de um esforço para reconhecer as marcas que implementaram ações práticas para combater a Covid-19, tanto para o seu público interno quanto para o externo.

No quadro ao lado estão destacadas as marcas que ficaram nas primeiras posições em cada um dos setores especiais pesquisados pela Qualidata. Em Grande Marca Gaúcha do Ano, a Gerdau fica em primeiro lugar na lembrança, com 18,3%, e a Tramontina é a preferida, com 17,6%.

A CMPC, com 6,9%, é a mais lembrada em Marca Gaúcha Ambiental, sendo a Braskem a preferida nesse setor, com 6,1%. Marca Gaúcha Inovadora tem a Randon em primeiro na lembrança, com 8,8%, e a Marcopolo na preferência, com 10,7%. A Cia Zaffari aparece como a marca mais lembrada (10,3%) e também a preferida (8,8%) na excepcional avaliação de Proatividade na Pandemia.

Na tabela abaixo estão relacionadas todas as marcas que conquistaram o primeiro lugar de lembrança e preferência em cada setor avaliado pela Qualidata.

Os setores com cor destacada indicam quando as marcas mais lembradas são diferentes das preferidas, ou quando as marcas não estão sozinhas nessas posições. Com exceção das categorias especiais, chega a 42% a participação dos setores em que há diferenças entre lembrança e preferência nos primeiros lugares.