O trabalho aumenta quando os concorrentes são muitos

Pulverização é outro conceito adotado pela Qualidata no projeto Marcas de Quem Decide. É um número que indica o tamanho da concorrência na memória e na decisão do público. Não tem relação com a quantidade de empresas que disputam um setor, mas sim com a quantidade de marcas que disputam um lugar na cabeça de quem compra ou influencia alguém a comprar.

Sindicato aparece nesta edição como o setor em que mais marcas foram citadas na lembrança, totalizando 51 nomes, uma variação de 6% a menos que o constatado na edição anterior.

Na preferência, Imobiliária e Sindicato figuram como os mais pulverizados - cada setor teve 49 marcas indicadas pelos entrevistados. Imobiliária teve 18% de redução nesse número, enquanto Sindicato aumentou em 2% seu índice. A maior redução na pulverização da lembrança ocorreu em Restaurante e Grande Marca Gaúcha do Ano, em que esse índice baixou 27%. Na preferência, a maior redução foi constatada em Restaurante, que reduziu em 29% a quantidade de nomes indicados pelo público pesquisado pela Qualidata.