Quatro passos para gerir as finanças pessoais e realizar sonhos

Patrícia Comunello

É possível organizar a vida financeira de forma rápida? Como, por exemplo, saber onde está gastando o dinheiro e como pode sobrar também para projetos futuros? Sim, é possível, mas é preciso ter método.

Seguindo a ideia de levar informações sobre educação financeira e finanças aos jovens - e a quem estiver buscando estes conhecimentos - o #fin - Finanças e Investimentos apresenta agora o método com quatro passos para começar a colocar certa ordem na vida vida financeira, independentemente do tipo de trabalho, fonte de renda e planos futuros das pessoas.

O método vem sendo disseminado pela cooperativa de crédito Sicredi Sul/Sudeste às suas unidades e comunidades onde estão. O Sicredi é um banco cooperativo, que segue regras específicas para o setor, mas onde as pessoas têm conta bancária, buscam crédito, investem etc. E a instituição percebeu que as pessoas precisavam adotar estratégias de educação financeira para conseguir ter uma vida melhor.

A educadora financeira Fernanda Chidem da Costa é uma das multiplicadoras do método DSOP. Cada letra equivale a uma ação: D de Diagnóstico, S de Sonhos, O de Orçamento e P de poupar. A cooperativa conversou com sobre a ideia de aplicar a metodologia, e xx deu o sinal verde. Em 2018, o Jornal do Comércio mostrou o impacto desse programa na Serra Gaúcha. Confira mais aqui.

> VÍDEO: Confira no cana do JC no YouTube o passo a passo do DSOP

O DSOP é uma estratégia para que as pessoas incorporem educação financeira no dia a dia. O Sicredi montou até um kit do DSOP para que a pessoa possa se organizar e ler sobre o tema.

Tudo começa com o diagnóstico (D). O Sicredi criou um material didático para quem quiser se aprofundar na metodologia. Um dos itens do kit é um caderninho verde chamado de Apontamentos de despesas. E tudo começa com o preenchimento das páginas com dia, mês e tipo de gasto, explica Fernanda.

"A ideia do caderninho é fazer um diagnóstico das despesas. Todo mundo sabe quanto ganha e quanto gasta ao mês, mas as pessoas perdem o controle com as pequenas despesas", adverte a educadora financeira. A anotação é por tipo de despesa e mês, desde a conta de cada ida ao supermercado, à farmácia, posto de combustível e lojas. "A ideia é fazer por 30 dias para ter um raio-x dos gastos", orienta Fernanda.

No segundo passo, define-se o sonho (S), que pode dividido em três etapas - curto prazo (de um a dois anos), de médio prazo (até 10 anos) e de longo prazo, acima dos dez anos, explica a educadora. "A gente vai vendo os desejos e sonhos e colocando no papel para poder concretizá-los depois."

O orçamento (O) é o terceiro passo e reúne as receitas, os gastos (lançados no caderninho) e os sonhos (quanto é preciso de dinheiro para realizá-los). "E atenção: o orçamento antigo de receita menos despesa não existe mais. Agora é receita - sonhos - despesas = orçamento total", ensina ela.

O quarto e último passo é poupar (P). E não interessa onde a pessoa vai aplicar o dinheiro definidos para este fim (fundo de investimentos, ações, plano de previdência ou até poupança). "Preciso saber onde estou guardando o meu dinheiro para realizar os sonhos que defini no segundo passo."

Terapia com o Educador Financeiro (TEF):