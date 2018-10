Educação financeira muda hábitos na Serra

Patrícia Comunello

Em Carlos Barbosa, a 100 quilômetros de Porto Alegre, é permitido ter sonhos. Mas antes é preciso colocar as finanças pessoais em ordem. Pode parecer injusto, ainda mais com o elevado endividamento que parece não ter fim no País. Segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), 60% das famílias têm despesas acima da capacidade.

Graças a medidas que a cooperativa Sicredi Serrana prioriza há três anos, seguindo programa da central Sicredi Sul/Sudeste, funcionários da cooperativa, 100 mil associados e comunidade, o caminho para realizar um desejo - do mais simples ao mais arrojado - é factível. A senha é incorporar ferramentas de educação financeira. O Jornal do Comércio subiu a serra para conhecer a experiência levada ainda a cooperativas de produção e até a gigantes como a Tramontina e até a moradores de 23 municípios e até à escolas de Farroupilha, onde professores fazem educação financeira e levam noções da área a crianças e adolescentes.

"A demanda sobre este tema era grande. Aí decidimos montar um projeto de educação financeira para trabalhar a atitude e a cultura da sociedade", diz o gerente de marketing da Sicredi Serrana, César Possamai. "Falamos com as pessoas de educação financeira e não de venda de produtos e serviços. Por sermos uma cooperativa de crédito, temos de gerar uma concepção diferente", reforça Possamai.

A integrante da central Sicredi Sul/Sudeste virou referência no uso de uma metodologia de Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Planejar (DSOP), desenvolvida por Reinaldo Domingos, especialista na área e que autorizou a multiplicação da DSOP pelo sistema. A fase de diagnóstico, segundo passo, é a mais dolorosa, diz André Luis Thums, assessor da Sicredi Serrana. "É preciso anotar os gastos por 30 dias, e muitos desistem no 10º dia, mas o hábito só vira realidade se for persistido até o 21º dia. Depois disso, as demais ações acontecem", motiva Thums.

O conteúdo é levado em palestras ou cursos mais intensivos que incluem a leitura do livro de Domingos, chamado Terapia Financeira. A Sicredi Sul/Sudeste diz que quase 67 mil pessoas participaram das ações no primeiro semestre deste ano, o que já superou o número de 2017, que somou 65 mil pessoas. Fernanda Chidem, coordenadora do programa na Sicredi Sul/Sudeste, que dissemina o DSOP a 43 unidades, aponta que um dos trunfos da Sicredi Serrana é o engajamento dos funcionários. "Eles perceberam que precisavam ajudar os associados e detectaram a educação financeira como uma demanda. A cooperativa não trabalha com metas para bater", cita Fernanda, como uma conduta que revela a diferença.

Em Carlos Barbosa, 7 mil pessoas foram alcançadas com palestras e 2 mil delas fizeram a leitura de material didático que inclui um livro e oficina de quatro horas desde 2015. Até os postos de direção passam pelas lições.

As ações em educação financeira são apontadas como decisivas para o desempenho geral da Sicredi Serrana, onde a inadimplência caiu de 1,76% em dezembro de 2016 para 0,8% no mesmo mês de 2017, metade do percentual do sistema cooperativo.

A Sicredi Serrana formou 30 funcionários na metodologia. "Isso explica muito do sucesso, pois a educação é a essência. Estamos falando de educação de adultos, e a primeira regra é fazer sentido para eles", reforça Gabriel Munchem, assessor de programas sociais da unidade. Uma nova leva foi formada em setembro, que passará a levar o DSOP a colegas, associados e comunidade. "Resolvi fazer o curso porque acredito na ideia da educação financeira para desenvolver as pessoas. Já sigo na minha vida os pilares, tenho de servir de exemplo", diz Kellen Costella, uma das novas educadoras financeiras.