Produtora Ausgang disponibiliza catálogo de títulos no YouTube

A produtora gaúcha Ausgang liberou no YouTube, gratuitamente, seu catálogo de títulos, que inclui dois longas e três curtas-metragens. Entre os filmes estão os longas-metragens de gênero Porto dos mortos, lançado em 2010, colecionador de seleções em festivais e prêmios, dirigido por Davi de Oliveira Pinheiro (também diretor do curta on-line Another Empty Space, de 2015), e o inédito Desvios (2016), de Pedro Guindani.

canal do YouTube Os curtas Endotermia (2018) e Sob águas claras e inocentes (2016), de Emiliano Cunha (Raia 4), completam a seleção de títulos da empresa sediada em Porto Alegre. O acesso aos filmes, disponíveis no seu, é mais uma alternativa cultural gratuita para o período de isolamento social durante a pandemia.

Porto dos mortos mistura road movie, western e zumbis. Vencedor de 15 prêmios internacionais, participou de 85 festivais em mais de 20 países, entre eles o Festival de Cinema de Havana. O crítico Mark L. Miller, do site Aint It Cool News descreveu o longa de Davi de Oliveira Pinheiro como “extremamente inventivo” e “uma experiência única”. Em um mundo pós-apocalíptico, um policial vingativo (Rafael Tombini) persegue um assassino serial demoníaco. Também está no ar o curtas do mesmo diretor Another Empty Space (2015), produção rodada em inglês durante o festival de Berlim. O título esteve na seleção de mais de 60 festivais.

Inédito no circuito comercial, o thriller Desvios, do porto-alegrense Pedro Guindani, participou de diversos festivais pelo mundo, entre eles o Festival de Cinema de Bogotá e de Gramado. No último, arrancou elogios do crítico Luiz Carlos Merten do Estadão: “Gostei - muito”, escreveu à época. “Se o filme estivesse na competição, meu Kikito de ator (...) já teria dono. Seria de Rafael Mentges (...). Que que é esse cara? Reformulando - quem é esse cara? Bom demais”, conclui. Na trama, após dar um golpe milionário, o corretor de valores Daniel (Mentges) se esconde em um apartamento do Centro da cidade. Pouco a pouco, ele se deixa consumir pela paranoia do isolamento.

Integram ainda o pacote de filmes duas produções escritas e dirigidas pelo cineasta Emiliano Cunha. O primeiro, Sob águas claras e inocentes (2016) acompanha as últimas horas de alguém que se despede da vida, enquanto reconstrói sua identidade. A produção recebeu prêmios nos festivais de cinema de Gramado e Quito (Equador), entre outros. Já o curta vencedor de melhor som da Mostra Gaúcha em Gramado, Endotermia (2018), acompanha a espera de um casal de irmãos por aqueles que talvez nunca mais voltem para casa.