Programas semanais e filmes são as dicas para a tevê nesta quinta-feira

- Em Lion – Uma jornada para casa, Saroo é um menino indiano de apenas cinco anos de idade que se perde do seu irmão numa estação de comboios, indo parar em Calcutá, uma outra parte da Índia. Sozinho na rua, passando por dificuldades e fome, é adotado por um casal australiano e passa a ter uma vida normal. Quando completa 25 anos, Saroo (Dev Patel) ainda não conseguiu superar tudo o que aconteceu ou esquecer de seu irmão e suas origens. Ele resolve procurar por sua família biológica usando a internet e contando com a ajuda de sua namorada e amigos da faculdade. Assim, ele retorna para a Índia em uma viagem de realizações, dúvidas e pelo reencontro de sua própria paz. O filme vai ao ar no HBO Family, às 22h.

- Thelma Assis e Tony Ramos são os convidados do programa Encontro desta quinta-feira (28), sobre racismo. Fátima Bernardes vai conversar por vídeo com a médica vencedora do BBB 20, que foi vítima de ataques de internautas enquanto participava de uma live nas redes sociais. A apresentadora vai falar também com a estudante Ndeye Fatou, de 15 anos, que sofreu discriminação pelos colegas de escola. Também pelo telão do programa, o ator Tony Ramos vai contar à Fátima como tem passado os dias de quarentena, além de participar do TBT do Encontro enviando fotos de pessoas ou lugares que está sentindo falta durante o isolamento. O cantor porto-riquenho Luis Fonsi será ainda a atração musical. Ana Maria Braga e Louro José vão relembrar a receita de banana frita crocante. A atração vai ao ar na Globo logo após o Bom Dia Brasil.

- No programa Papo de mãe desta quinta-feira (28), às 18h45min, na TV Cultura, o assunto é a depressão e o suicídio na adolescência. O episódio discute métodos de prevenção e pesquisas que mostram a potencialização do risco com o excesso de uso das redes sociais. A psiquiatra da infância e adolescência, Ivete Gattás, fala dos sinais e do tratamento da depressão. A diretora em saúde pública Fernanda Marquetti, que é autora de diversos livros sobre o assunto, alerta para o aumento de suicídio entre jovens. E ainda, a empreendedora social, Isabel Marçal, fala do trabalho preventivo que o Instituto Bem do Estar faz. O programa Papo de mãe traz discussões e tópicos sobre assuntos familiares, trazendo sempre especialistas para abordagem dos temas.

- A Sessão da Tarde desta quinta-feira (28), na Globo, exibe o filme A Princesa e o Sapo, adaptação da Disney para o clássico dos contos de fadas. Nesta história, Tiana é uma jovem que vive em Nova Orleans. Desde criança, ela sonha em ter um restaurante próprio, o que faz com que tenha dois empregos e junte o máximo de dinheiro possível. Durante um trabalho, um incidente faz com que Tiana acaba conhecendo um sapo, que anuncia ser um príncipe e pede a Tiana que lhe conceda um beijo, para que o feitiço nele aplicado seja quebrado. De início, Tiana acha a ideia repugnante, mas aceita ao receber a promessa do príncipe de que conseguirá para ela a quantia necessária para concretizar o aluguel. Só que, ao beijá-lo, ao invés de ele se tornar humano novamente, é Tiana quem se transforma em sapo.

- O Telecine Touch exibe, às 17h45min, o filme Orgulho e preconceito, adaptação do livro homônimo da escritora Jane Austen, um clássico da literatura mundial. O filme foi indicado a quatro categorias na edição de 2006 do Oscar. Na história, na Inglaterra rural da virada do século XIX, conhecemos a família Bennet: cinco filhas mulheres, o pai e a zelosa mãe, que teme pelo futuro de suas filhas caso elas não se casem, pois devido ao direito de nascença masculina, nenhuma delas herdará a propriedade da família. Porém Elizabeth (Keira Knightley) deseja ter uma vida mais ampla do que apenas se dedicar ao marido, sendo apoiada pelo pai. Quando o Sr. Bingley (Simon Woods), um solteiro rico, passa a morar em uma mansão vizinha, as irmãs logo ficam agitadas. Jane (Rosamund Pike) logo parece que conquistará o coração do novo vizinho, enquanto Elizabeth conhece o bonito e esnobe Sr. Darcy (Matthew Macfadyen). Os encontros entre Elizabeth e Darcy passam a ser cada vez mais constantes, apesar de eles sempre discutirem, colocando em prova o orgulho de Lizzy e o preconceito de Darcy.

- João Bosco & Vinícius cantam clássicos da carreira e sucessos mais recentes no sertanejo universitário na live beneficente Atendendo a pedidos. O segundo show da dupla durante a quarentena será realizado nesta quinta-feira (28), a partir das 20h30min, com transmissão nacional do canal de TV por assinatura Music Box Brazil e pelo YouTube. Desta vez, a meta solidária é superar arrecadações da primeira live realizada em abril, Acústico no bar, o equivalente a mais de 150 toneladas de alimentos. As doações serão destinadas ao Hospital do Amor, também conhecido por Hospital do Câncer de Barretos. Prevista para ir além de 3 horas de duração, Atendendo a pedidos será realizada direto de Ribeirão Preto, com apresentação do locutor de rodeios Cuiabano Lima, com equipe reduzida.

- Lulu Santos é o entrevistado de Tatá Werneck no Lady Night desta quinta-feira (28). Em uma conversa divertida, e também emocionante, o cantor e compositor conta, entre outras passagens de sua infância, que Lulu era como sua avó o chamava na infância. Ele conversa com a apresentadora sobre o fato de suas músicas serem usadas pela mãe de Tatá ao amamentá-la quando bebê. Lulu canta um trecho de Apenas mais uma de amor, um de seus grandes sucessos, deixando a apresentadora emocionada. Lulu cita Caetano, Gil, Roberto, Erasmo, Milton, Chico, Beatles e Rolling Stones como ídolos. E fala também sobre sua participação como jurado do The Voice. O talk-show vai ao ar na Globo logo após Mestre do Sabor.

- Filme original do streaming Amazon Prime Video, e disponível somente pela plataforma, Querido menino acompanha o drama familiar entre David Sheff (Steve Carell), um conceituado jornalista e escritor que vive com a segunda esposa e os filhos. O filho mais velho, Nic Sheff (Timothée Chalamet), é viciado em metanfetamina e abala completamente a rotina da família e daquele lar. David tenta entender o que acontece com o filho, que teve uma infância de carinho e suporte, ao mesmo tempo em que estuda a droga e sua dependência. Nic, por sua vez, passa por diversos ciclos da vida de um dependente químico, lutando para se recuperar, mas volta e meia se entregando ao vício.