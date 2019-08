Máquinas pedem mais área física no parque da Expointer

Rafael Vigna

Durante a abertura oficial da 42ª Expointer, nesta sexta-feira (30), o presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers), Cláudio Bier, fez um pedido público ao governador Eduardo Leite e ao secretário estadual da Agricultura, Covatti Filho, para que a área destinada às fabricantes do setor sejam ampliadas em 2020 no Parque de Exposições Assis Brasil.

“Não posso deixar de pedir aos senhores. As nossas empresas estão investindo cada vez mais e pedindo áreas maiores. Faço este apelo em público para que nos concedam mais espaço. Os senhores podem ter a certeza de que não se arrependerão, pois teremos, no próximo ano, uma feira ainda maior do que essa”, argumentou Bier.

Responsáveis por 99% dos R$ 2,3 bilhões negociados em Esteio no ano passado, as fabricantes de máquinas e equipamentos projetam elevação na casa de 7% nas assinaturas de contratos em 2019.

Ao ouvir o apelo, o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva aproveitou para pedir também a ampliação dos espaços da agricultura familiar.

“O Simers já tem metade do parque e quer ampliação, a agricultura familiar também precisa de ampliação”, brincou Silva. O Pavilhão da Agricultura Familiar passou por uma ampliação, em 2018, e atualmente abriga um número recorde de 327 agroindústrias. Até a tarde desta sexta-feira, as vendas contabilizadas superam em 22% às registradas em igual período do ano passado.