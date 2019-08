Pagamento via QR Code facilita negócios direto dos boxes na Expointer

Bruna Oliveira

As soluções que conectam o campo chegam a cada ano com mais força no mercado, principalmente quando o objetivo é fechar negócios. A plataforma Acerto Fácil permite aos visitantes da Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, terem todas as informações necessárias sobre os animais na palma da mão e, ainda, efetuarem as compras diretamente pelo celular.

Carolina Behr, uma das sócias da startup Acerto Fácil Pagamentos, conta que a tecnologia foi pensada para atender todo o ramo do agronegócio, desde leiloeiras, criadores de animais, produtores, lojas e restaurantes. "É uma maneira menos burocrática de efetivar os negócios, sem a necessidade das maquininhas de cartão, que têm o seu custo", diz Carolina.

Ferramenta ainda disponibiliza aos usuários informações sobre os animais na palma da mão. Marcelo G. Ribeiro/JC

A plataforma foi lançada no ano passado como meio para validar a emissão de boletos bancários, mas passou a desenvolver novos produtos. A novidade trazida para a Expointer deste ano é a opção de pagamento instantâneo via QR Code. O usuário aponta o celular para o código e efetua suas compras por ali mesmo. "O comprador acessa uma tela de check-in onde preenche dados básicos como nome, telefone, e-mail, CPF, e faz o pagamento pelo cartão de crédito, instantaneamente", explica o também sócio Kiko Salgueiro. "A ideia é que, com o celular, o visitante da feira consiga almoçar no restaurante, comprar uma pilcha, um cavalo, e sair todo aparelhado", completa Salgueiro.

Direto dos boxes onde ficam os animais, basta apontar a câmera do celular para o QR Code para saber informações como sexo, nascimento, registro de méritos, pelagem, peso, altura e genealogia. Havendo interesse pela compra, o cliente sinaliza, pelo próprio smartphone, o interesse no negócio e recebe contato do vendedor de animais.

A expertise para o desenvolvimento da plataforma veio pela experiência de 20 anos dos sócios trabalhando com leilão de cavalo e de gado. Por isso, outra solução implementada pela ferramenta é a assinatura digital de contratos. A comercialização de animais requer documentos muitas vezes firmados por assinatura exclusivamente manual e em processo bastante burocrático. Da batida do martelo do leiloeiro, o comprador recebe um link pelo WhatsApp e pelo próprio celular assina o contrato e faz o reconhecimento de firma em um cartório digital. Assim, os negócios que levavam cerca de 60 dias para serem efetuados passam a ser resolvidos em pouco mais de uma semana.