Unicred comemora 30 anos com casa na Expointer

Presidente do Conselho Administrativo da Unicred Central, Paulo Abreu Barcellos foi recebido por Giovanni Tumelero na casa do JC JACKSON CICERI/ESPECIAL/JC

O presidente do Conselho de Administração da Unicred, Paulo Abreu Barcellos, celebra o fato de a Unicred ter, pela primeira vez um espaço próprio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio durante a Expointer. Segundo Barcellos, a inauguração é significativa, marcando parte das celebrações dos 30 anos da Unicred.

O presidente do Conselho da instituição financeira cooperativa visitou a Casa JC na Expointer na sexta-feira (30), quando foi recebido pelo diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero.

Barcellos também destacou outras conquistas da Unicred, como a marca de R$ 2 bilhões de crédito concedido aos cooperados. Na ocasião, o dirigente ainda entregou a Tumelero um exemplar do livro Unicred 30 Anos. A obra foi lançada no dia 10 de agosto, durante as comemorações do aniversário da instituição.