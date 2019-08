Alemanha completa 25 anos de Expointer

Espaço representa o Ministério da Agricultura da Alemanha e o consulado do país JULIANA MÜLLER/DIVULGAÇÃO/JC

Na edição deste ano, a Alemanha completa a marca de 25 participações com estande próprio na Expointer, o mais assíduo país europeu presente na feira de Esteio. Sempre organizado pela Câmara Brasil-Alemanha no RS, o espaço representa o Ministério da Agricultura da Alemanha e o consulado do país.

A cada ano, integram-se seis empresas associadas da Câmara, que escolhem apresentar seus produtos e/ou serviços de forma vinculada à Alemanha. Nesta 42ª edição, Epi Energia, Harbauer do Brasil, Neudorff, Socaltur Turismo, Stihl e DLG/Agritechnica dividem o espaço localizado no pavilhão internacional.

Aberto à visitação, o estande também ofereceu quatro workshops gratuitos, tratando de questões relacionadas ao agronegócio. Além do expositor EPI Energia (fotovoltaica) participaram SAP Labs, com tema ligado à inovação no agronegócio, e Skydrones, abordando a pulverização seletiva realizada como o drone Pelicano.

Amanhã, dia 30 de agosto, às 11h, o último workshop será da Harbauer, sobre tecnologias aplicadas no gerenciamento de água.