Pizza gigante é assada na Expointer e rivaliza com churrasco

Patrícia Comunello

Quem disse que Expointer, maior feira de genética pecuária da América Latina, é só carne? Não, e não! Nesta quinta-feira (29), uma pizza gigante de cinco queijos está sendo assada para cravar um novo recorde brasileiro.

O diâmetro é de 3,5 metros, e o recorde anterior era de 3,35 metros e que está no Rank Brasil. O mesmo autor do feito anterior vai registrar a nova marca. A equipe da rede de pizzarias da serra gaúcha The Petit começou a preparar a massa na tarde de quarta-feira (28) e está assando desde as 7h desta quinta. Ao meio-dia, o churrasco de pizza será servido.

São cinco horas para o prato ficar pronto. Por isso, os autores comparam o preparo à tradicional costela 12 horas, que fica sob a ação das brasas por meio dia. A costela 12 horas é um dos tipos de churrasco gaúcho mais populares e solicitados devido à maciez da carne ao final.

Para abrir o grande círculo da massa, feita com 25 quilos de farinha de trigo e que chegou a 40 quilos, foi preciso convocar um especialista em rapel, que ficou suspenso sobre a plataforma onde o fogo foi aceso nesta quinta.

O preparo segue a fermentação longa, explica Secco, por isso teve de ficar descansando na forma gigante onde está sendo assada. Foram usados 20 litros de molho de tomate e queijos mozarela, gorgonzola, gouda, parmesão e requeijão para a cobertura.

“O resultado vai ficar mais próximo de uma pizza”, garante Perterson Secco, dono da The Petit.

A temperatura para o preparo é de 90 graus centígrados, enquanto no forno convencional uma pizza de 35 centímetros de diâmetro é preparada a 400 graus e leva três minutos para ficar pronta. A pizza assada na feira é cem vezes maior que uma convencional.

Depois de pronta, a pizza será servida a quem quiser no Parque de Exposições Assis Brasil. Serão 1,2 mil pedaços. Cada fatia seguirá o tamanho que se encontra na rede, com lojas em Canela, Gramado, Taquara e São Francisco de Paula.

“O grande barato de fazer esta ação é o cunho social. Nas outras vezes, distribuímos a instituição de caridade, e hoje será para o público da Expointer”, diz Secco. Para montar a cozinha, que mobiliza 15 pessoas, e a plataforma para assar, a Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios do RS (Apil) deu todo o apoio.