A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), realizou, nesta quarta-feira (28), na Expointer, a entrega do 7º Prêmio Vencedores do Agronegócio e do 3º Elas no Agro. A premiação identifica e valoriza iniciativas do setor primário que contribuem para o desenvolvimento do Estado.