Sol atrai público no primeiro dia de Expointer

O primeiro fim de semana de Expointer começou do jeito que expositores e público adoram: sol e temperatura de 21ºC. Ou seja, movimento já é registrado na largada neste sábado (24). Desde a manhã, os visitantes começaram a aportar no parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Durante a tarde, o fluxo aumentou, com famílias trazendo crianças para aproveitar as atrações do parque.

São quase 4 mil animais em exposição, entre bovinos, ovinos, equinos e outras espécies, como os pequenos animais, entre coelhos e pássaros. Estas áreas fazem a alegria das crianças.

A abertura oficial foi no começo da manhã. Uma caminhada de autoridades marcou a estreia. O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior representou o governador Eduardo Leite, que está em Vitória (ES) reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). A feira, que vai até 1º de setembro.

"Estamos com uma expectativa extremamente positiva desta feira que representa o nosso agronegócio, que traz desenvolvimento para o nosso Estado, com repercussão nacional e internacional", disse Ranolfo.

O ingresso no parque é sempre das 8h às 20h30 para pedestres (portões 2, 3 e 6) e até as 20h para veículos visitantes. O ingresso individual custa R$ 13,00, estudantes e idosos pagam R$ 6,00, crianças até seis anos e idosos acima de 65 anos não pagam entrada. O estacionamento de veículos é R$ 32,00. Já motos não são permitidas. Terá ponto de venda de ingresso na estação Mercado das 8h às 18h.

Veja como chegar ao parque, no km 13 da BR-116:

Trensurb:

Valor da passagem: R$ 4,20 (a empresa sugere que o usuário compre a passagem de volta antecipadamente).

Horário de operação dos trens: das 5h às 23h20. Durante os finais de semana da Expointer, haverá viagens extras. Serão 46 viagens a mais nos sábados e 89 nos domingos, com intervalos de sete minutos nos horários de maior movimento. Nos dias úteis, a operação segue os horários normais.

De carro saindo de Porto Alegre/Canoas:

Pela BR-448, saindo de Porto Alegre, no km 4, há um acesso direto aos portões do parque. A rota é a mais indicada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) devido ao menor fluxo de trânsito.

Pela avenida Guilherme Schell, por dentro de Canoas, é só costear a linha do Trensurb até o acesso aos portões do parque.

Pela BR-116, acessar a via lateral antes da Petrobras e seguir até a rótula em frente ao portão principal da Petrobras. Contornar a rótula e seguir as orientações das placas indicativas.

Pela BR-116, seguir pela pista principal da rodovia, passar em frente ao parque de exposições – o acesso ao parque sob o viaduto estará fechado na maior parte do dia – e seguir pela via lateral até o viaduto da RS- 118 (km 254). Neste local, fazer o retorno e acessar a via lateral no outro sentido, onde haverá placas indicativas de acesso aos portões.

De carro da região do Vale dos Sinos: