Secretário do Ministério da Economia fará palestra em Porto Alegre nesta terça-feira

"Desburocratização, Produtividade e Desregulamentação" é o tema do bate-papo com o número 2 da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, secretário especial adjunto Igor Calvet, nesta terça-feira (27). Ele será o palestrante da reunião-almoço MenuPOA, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).

"Queremos mudar a relação do Estado com o setor privado, remover obstáculos, desobstruir o que impede a atividade produtiva de avançar", explica Calvet. A equipe econômica do governo Bolsonaro está elaborando medidas para tentar aumentar produtividade das empresas. Entre as propostas, estão iniciativas para desburocratizar procedimentos, qualificar trabalhadores e modernizar processos de administração.

No governo de Michel Temer, Calvet foi o responsável pelo "Brasil Mais Produtivo", programa voltado para pequenas e médias indústrias. Também lançou o modelo de gestão e informação Coletânea Guias BIM (da sigla em inglês para Building Information Modelling), com o objetivo de disponibilizar informações que orientem a prática de planejar, projetar, contratar, fiscalizar e aceitar obras públicas ou privadas.

Calvet é doutorando e mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Entre 2006 e 2016, atuou como Analista de Mercado, na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), e secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

O MenuPOA acontece às 12h no Salão Nobre do Palácio do Comércio, no Centro Histórico de Porto Alegre.