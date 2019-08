Onyx afirma que existe 'uma cobiça sobre a Amazônia'

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta sexta-feira (23), em Porto Alegre, que a convocação da reunião do G-7, e as declarações do primeiro-ministro finlandês, Antti Rinne , são parte de "uma ação orquestrada para destruir e prejudicar a imagem do Brasil". Para Onyx, o meio ambiente virou bandeira ideológica e afirmou que existe "uma cobiça sobre a Amazônia, que ela não é de hoje".

As declarações do ministro foram dadas na sede do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) durante um evento da área da construção civil.

“O meio ambiente é uma bandeira que os partidos da esquerda europeia utilizam há muito tempo com dois propósitos: primeiro, fazer confronto com o capitalismo e, segundo, usar como ferramenta de bloqueio, ou de dificuldade, para o acesso de bens e produtos não só do Brasil, mas da América Latina inteira”, argumentou Onyx.

Para o ministro, a proposta do governo da Finlândia d e suspender as importações de carnes e grãos brasileiros estaria relacionada com o fomento da indústria de alimentos na Europa. “Eles gastam bilhões de euros subsidiando os seus produtores. O produtor brasileiro, particularmente o gaúcho, faz isso sem subsídio algum.”

Durante o evento, Onyx destacou que, com o tamanho do Brasil e suas riquezas, é preciso ter Forças Armadas com capacidade de defender o território. O ministro descartou uma "eventual guerra", devido aos atritos devido à Amazônia, mas depois indicou dúvida: “Quem sabe o que pode acontecer daqui cinco anos?”

O ministro confirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) se manifestará em rede de televisão reafirmando a soberania brasileira sobre a Amazônia e que "ninguém vai botar a mão aqui". O presidente assinou um decreto de Garantia da Lei e Ordem (GLO) autorizando o emprego das Forças Armadas na região da Amazônia Legal, que deve ser solicitado individualmente pelos estados.

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, também havia reagido à declaração do presidente francês, Emmanuel Macron, de que a "Amazônia é nossa casa". Maia afirmou que a Amazôn ia "é território brasileiro dos brasileiros".