Neoenergia vai instalar 769,3 km de linhas de transmissão na Região Sul

Vencedora do lote 14 do leilão de transmissão de energia promovido pelo governo federal em 20 de dezembro do ano passado, a companhia Neoenergia implantará quatro linhas de transmissão no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, além de instalar compensadores, equipamentos que melhoram a qualidade do fornecimento de eletricidade, em duas subestações. O investimento será de aproximadamente R$ 1,2 bilhão e o prazo para a execução das obras – que deverão empregar cerca de 2,5 mil pessoas - é de 60 meses.

As linhas terão 769,3 quilômetros de extensão. Do lado gaúcho, os complexos abrangerão os municípios de Rio Grande, Capão do Leão, Pelotas, Turuçu, São Lourenço do Sul, Cristal, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Sertão Santana, Mariana Pimentel, Guaíba, Eldorado do Sul, Capivari do Sul, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Caraá, Rolante, Taquara, São Francisco de Paula, Jaquirana, Cambará do Sul, São José dos Ausentes, Santana do Livramento, Rosário do Sul, São Gabriel, Cacequi, Dilermando de Aguiar, Santa Maria, Charqueadas, Triunfo, Montenegro, Nova Santa Rita e Capela de Santana.