Depois de um longo tempo abandonado, o antigo prédio do Hospital da Criança Santo Antônio na avenida Ceará terá nova utilidade. Fechado em 2002, quando a instituição se transferiu para o complexo da Santa Casa de Porto Alegre, a área foi adquirida dos compradores anteriores, o Centro Clínico Gaúcho, pela R. Correa Engenharia e será transformada em um empreendimento residencial e comercial.

Com investimento previsto de R$ 200 milhões, o Porto Capital será lançado no segundo semestre de 2020 e contará com 392 apartamentos de um a três dormitórios em duas torres, além de lojas e salas. O antigo prédio será mantido e restaurado e fará parte do projeto arquitetônico do empreendimento.