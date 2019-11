Laghetto Hotéis inaugura nova unidade em Bento Gonçalves

O Laghetto Viverone Estação, em Bento Gonçalves, foi inaugurado em outubro, a 200 metros do Pipa Pórtico, na entrada da cidade. Este é o 23º hotel da rede gaúcha e o quarto implantado em parceria com a incorporadora Forma Espaços Imobiliários. O empreendimento conta com 205 apartamentos, 15 andares, vista para o Vale dos Vinhedos, restaurante e centro de convenções para 350 pessoas.

No total são 9,2 mil metros quadrados construídos a partir de uma vinícola datada dos anos 1950. O investimento somou R$ 80 milhões. Além de Bento Gonçalves, a rede tem hotéis em Gramado, Canela, Porto Alegre, Rio Grande, Itapema (SC) e Rio de Janeiro (RJ).